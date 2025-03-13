Резидент «Сириуса» создал манипулятор для сортировки отходов с технологией ИИ

Компания «Система 1», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», разработала робота-манипулятора для сортировки мусора с технологией машинного зрения и искусственного интеллекта. Установка первых таких механизмов на предприятиях запланирована на лето 2025 года, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Устройство оснащено маятниковым механизмом, расширяющим рабочую область захвата вдоль конвейера, и специальной камерой для сканирования объектов на ленте. Благодаря нейросети система идентифицирует предметы с точностью до 80% и направляет манипулятор к нужному отсеку.

«Робот имеет инновационный маятниковый механизм, который позволяет захвату перемещаться вдоль конвейера, и специальную камеру, сканирующую изображение с ленты. С помощью нейросети система распознаёт предметы с точностью до 80% и дает команду манипулятору, в какой отсек следует перенести объект. Нашу разработку можно использовать в промышленных и логистических компаниях, мусоросортировочных комплексах и цехах переработки сырья»,— рассказала исполнительный директор компании «Система 1» Екатерина Логинова.

Применение этой технологии будет способствовать улучшению экологической обстановки в России за счет уменьшения количества отходов, направляемых на захоронение.

«Система 1» специализируется на создании передовых решений в сфере компьютерного зрения, искусственного интеллекта и робототехники. Организация входит в состав ИНТЦ «Сириус», объединяющего 96 компаний и молодежных стартапов, которые работают над проектами в областях искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики и других направлениях.

Согласно статистике, российские предприятия активно внедряют роботизированные решения в производственные процессы. В 2024 году их число выросло на 12%, а в 2025 году количество используемых промышленных роботов может достичь 17 тыс.

Мария Удовик