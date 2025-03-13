Начальник почтового отделения из Нефтекумского района присвоила 700 тысяч рублей

Прокуратура Нефтекумского района утвердила обвинительное заключение против начальницы районного отделения УФПС Ставропольского края. Работник почты проходит по делу о присвоении более 700 тыс. руб., сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С 2 ноября по 5 ноября 2023 года обвиняемая, используя свои полномочия, присвоила более 700 тыс. руб. из кассы почтового отделения. Чтобы скрыть недостачу, она использовала средства, предназначенные для выплаты пенсий пожилым гражданам»,— следует из материалов дела.

Уголовное дело передано в Нефтекумский районный суд. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Николай Аксенов