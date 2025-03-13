Экс-директор хоккейного клуба «Волга» Марат Шакуров арестован на два месяца

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал бывшего директора хоккейного клуба «Волга» Марата Шакурова на два месяца — до 11 мая 2025 года. По данным УФСБ России по региону, с января 2020 года по ноябрь 2023 года фигурант дела предоставил в комплекте отчетных документов, направляемых в областное министерство спорта, заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности.

Ущерб бюджету Ульяновской области оценивается в 225 млн руб. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере),

В настоящее время отношения минспорта с АНО «КХМ “Волга”» разорваны в связи с недостоверной отчетности по субсидиям. С сентября 2024 года официально зарегистрирована новая автономная некоммерческая организация — «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”», в которую и перешла хоккейная команда. Ее возглавляет экс-министр спорта региона Николай Цуканов.

Сергей Титов, Ульяновск