В Самаре вводится режим «черного неба»

Режим «черного неба» будет введен в Самаре в четверг, 13 марта, с 19:00(MSK+1). Он будет действовать до 8:00 пятницы, 14 марта. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

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По данным синоптиков, в городе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере (НМУ). В связи с этим объявлены НМУ первой степени опасности. Предупреждение передано на предприятия АО «КНПЗ» и ООО «СКС».

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности приводят к накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. На время режима «черного неба» жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами и заниматься физкультурой и спортом на закрытых площадках.

Георгий Портнов