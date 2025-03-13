На Кубани российско-белорусский завод выпустит 130 комбайнов

В 2025 году компания «Гомсельмаш», производитель сельскохозяйственной техники из Беларуси, планирует выпустить 130 комбайнов на площадке ООО «Комбайновый завод «Кубань», расположенной в Усть-Лабинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя губернатора Александра Руппеля, сейчас в активной фазе находятся многие совместные проекты, включая развитие российско-белорусского Комбайнового завода «Кубань» и строительство мультибрендового торгово-сервисного центра «Belarus» в Краснодаре. Два года назад была запущена сборка комбайнов из машинокомплектов белорусского предприятия «Гомсельмаш» и жаток к ним. Он отметил, что это позволит увеличить уровень локализации белорусской сельскохозяйственной техники, а также способствует развитию кооперации с кубанскими производителями комплектующих.

Заместитель губернатора сообщил, что Краснодарский край оказал поддержку в развитии производства на комбайновом заводе в Усть-Лабинске. Для машиностроителей была выделена краевая субсидия в размере 15 млн руб. Благодаря этому предприятию удалось компенсировать 15% скидку на покупку производимой техники аграриями.

По словам Дмитрия Хмелько, министра промышленной политики региона, с начала работы завод выпустил 60 комбайнов и 136 жаток к ним. В этом году планируется собрать 130 единиц техники. Кроме того, предприятие освоило производство тележек под зерновую жатку и жатки для сои, используя комплектующие, произведенные на Кубани. В сотрудничестве со староминской компанией «Шумахер» осуществляется установка режущего аппарата и его привода.

Для дальнейшего развития проекта по локализации ведется строительство нового производственного корпуса. Завершение работ запланировано на первый квартал этого года.

В рамках сотрудничества с Беларусью продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству торгово-сервисного центра «Belarus» в краевой столице. Его созданием занимается предприятие «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад», расположенное в станице Староминской. Работы по закладке фундамента и началу строительства запланированы на первый квартал 2025 года.

Алина Зорина