Проект нового терминала аэропорта Минводы получил одобрение Ростехнадзора

Новый терминал для внутренних рейсов международного аэропорта Минеральные Воды получил заключение о соответствии проектным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Работы завершены, нарушений не выявлено, выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации»,— говорится в сообщении.

Строительство нового объекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 1 тыс. пассажиров в час и обслуживать до 3,8 млн человек в год. Это расширит географию полетов и поддержит развитие внутреннего туризма, обеспечив доступ к курортам Северного Кавказа.

Николай Аксенов