Закладчика из Коми задержали на Московском вокзале с килограммом гашиша

Сотрудники правопорядка задержали у Московского вокзала 45-летнего уроженца Республики Коми, который находился в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО 13 марта. В дежурной части в ходе проведения досмотра в присутствии понятых у мужчины изъяли белый пояс, в котором хранились десять полиэтиленовых пакетов с коричневым веществом внутри.

Согласно заключению экспертизы, это гашиш весом 1 кг. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние и разбой. Выяснилось, что он является закладчиком и вез приобретенный через сеть Интернет груз в Ярославль. Он планировал отправиться в город на поезде.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что закладчик из Петербурга ближайшие 11 лет проведет в колонии. В его обязанности входило забирать крупные партии запрещенных веществ, расфасовывать их по мелким пакетам и прятать в указанных локациях.

Андрей Маркелов