Закладчик из Петербурга ближайшие 11 лет проведет в колонии

Суд в Петербурге приговорил местного жителя к 11 годам колонии по ст. 30 и 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков). Позиция государственного обвинения была поддержана прокуратурой Невского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Было установлено, что подсудимый работал закладчиком в «интернет-магазине». В его обязанности входило забирать крупные партии запрещенных веществ, расфасовывать их по мелким пакетам и прятать в указанных локациях. Как следует из материалов дела, до задержания фигурант успел сделать 24 закладки.

«Наркотические средства и психотропные вещества обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов»,— добавили в прокуратуре города.

Также отмечается, что во время обыска по месту жительства было обнаружено еще 46 свертков с мефедроном — потенциальных закладок. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге приговорил банду наркоторговцев к 143 годам суммарно.

Дарья Астанина