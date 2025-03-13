Директор «КТТУ» Грачев хочет баллотироваться в Гордуму Краснодара

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев зарегистрировался кандидатом на предварительное голосование в городскую Думу Краснодара. Об этом сам он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / alexandr_grachev Фото: t.me / alexandr_grachev

«Это решение родилось вместе с желанием сделать наш город лучше и удобнее! Являюсь членом партии "Единая Россия" с 2019 года, мои однопартийцы – это те люди, с которыми не один год решаем вместе рабочие задачи!», – написал господин Грачев.

Также он отметил, что вопрос работы общественного транспорта – «один из самых емких» в Краснодаре. Александр Грачев заявил, что имеет немалый опыт работы в транспортной сфере, поэтому, став депутатом, сможет «привнести свой вклад в улучшение транспортной отрасли, которая значительно влияет на качество жизни в Краснодаре».

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» проходит с 5 марта по 24 апреля 2025 года. Само голосование будет проходить с 19 по 25 мая 2025 года.

Александр Грачев родился 22 января 1976 года в Туле. В 1996 году поступил в Московскую академию коммерции на факультет менеджмента. Профессиональную деятельность начал в 2001 году, заняв должность Директора ООО «ПАРД». МУП «КТТУ» возглавил в январе 2018 года. До этого также работал преимущественной в транспортной сфере.

Вячеслав Рыжков