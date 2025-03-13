На Ставрополье в возрасте 100 лет скончалась ветеран МВД

В Ставропольском крае на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Галина Новикова. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД Ставропольского края Фото: пресс-служба МВД Ставропольского края

Руководство и сотрудники главка МВД выразили соболезнования родным и близким Галины Новиковой. В сообщении отмечается, что ветеран всегда отличалась верностью принципам, отвагой и жизнелюбием. Ее коллеги и друзья вспоминают ее как человека с большой буквы.

«После демобилизации Галина Васильевна поступила на службу в милицию. Работала в паспортном столе Пятигорского отдела внутренних дел. В 1957 году она перешла на оперативную службу и через 16 лет вышла в отставку в звании капитана милиции. В общей сложности Галина Васильевна посвятила почти 30 лет службе в органах внутренних дел»,— добавили в пресс-службе.

В 1941 году Галина Новикова была направлена на трудовой фронт, где помогала рыть противотанковые ямы. В 1942 году она была эвакуирована в Пятигорск и прошла курсы радистов. В 1944 году Новикову направили на службу в зенитный артиллерийский полк противовоздушной обороны, где она встретила победу в Польше.

Николай Аксенов