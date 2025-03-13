В отношении главреда «Вечерних Ведомостей» Постникова могут возбудить новое дело

В отношении главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова могут возбудить новое административное дело по ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация экстремистской символики) за публикацию в его личном Telegram-канале, сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пока неизвестно какую публикацию прошлых лет в очередной раз нашли сотрудники областной полиции, которые занимаются лично Постниковым. В районе обеда 14 марта Постникова с огромной вероятностью доставят в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения дела об административном правонарушении», — сказал «Ъ-Урал» господин Краснов. По его словам, журналиста могут арестовать повторно.

Напомним, Кировский районный суд Екатеринбурга 1 марта арестовал главного редактора на 14 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). Поводом для ареста стал пост в его личном Telegram-канале, который он опубликовал в 2021 году. Срок ареста по административному делу истекает 14 марта.

Мария Шараева