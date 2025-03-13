Ле Пен: конфискация активов РФ запрещена международным правом

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью CNews заявила, что конфискация замороженных в ЕС российских активов нарушит международное право и создаст угрозу для европейских активов в России. Объем замороженных активов РФ на Западе достигает около €235 млрд.

«Во-первых, это запрещено с точки зрения международного права. Во-вторых, и здесь я разделяю мнение президента Франции Эмманюэля Макрона, если вы начнете это делать, то вы рискуете потерять все инвестиции в страну»,— отметила госпожа Ле Пен (цитата по ТАСС). Она также считает, что российские активы изымать не стоит, поскольку это ставит по угрозу активы ЕС в РФ. Их объем, по ее оценке, составляет примерно €12 млрд.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил министерству финансов тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных активов России. До этого он говорил, что «можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы», поскольку это противоречит международному праву.