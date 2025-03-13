На зимних каникулах театры Краснодара посетили около 178 тысяч зрителей

В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года в Краснодаре театры посетило около 178,5 тыс. зрителей. За три месяца в Молодежном театре было 10 тыс. посетителей, в КТО «Премьера» им. Гатова — 100 тыс., а в Театре драмы им. М. Горького — 68,5 тыс., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службах театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарский академический театр драмы Фото: Краснодарский академический театр драмы

В Молодежном театре рассказали, что театральный сезон начался в сентябре и на данный момент большая часть планов уже реализована. Однако зрителей еще ожидает спектакль-бенефис «Третий звонок» в постановке Виктора Плужникова, посвященный юбилеям четырех ведущих артистов и Международному дню театра. Кроме того, к 9 мая идет подготовка к спектаклю «Помни» в постановке Павла Пронина. А к закрытию сезона ожидается премьера спектакля «Идиот» по произведению Федора Достоевского в постановке Александра Гостюхина.

В пресс-службе КТО «Премьера» им. Гатова сообщили, что 9 мая в Музыкальном театре пройдет праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, под названием «Победы нашей торжество». В мае состоится марафон мероприятий, посвященных 185-летию со дня рождения Петра Чайковского: 10 и 11 мая — показ балета «Лебединое озеро» с приглашенными солистами из Большого театра России, а 14 мая будет показана нежная и сказочная опера «Иоланта». 16 мая в фойе театра состоится коктейль-холл, посвященный юбилею выдающегося русского композитора.

«В 2025 году мы представим три премьеры — оперетту "Девичий переполох" в июне, оперу "Тоска" Джакомо Пуччини в сентябре и оперетту "Ханума" в ноябре»,— отметили представители театра.

Ближайшей премьерой Краснодарского Театра драмы станет спектакль по роману Сомерсета Моэма «Театр», он также будет бенефисом заслуженной артистки России Веры Великановой. В преддверии 80-летия Победы готовится спектакль «Летят журавли» режиссера Геннадия Николаева. Премьера постановки запланирована на 7, 8 и 9 мая.

В июне состоится премьера спектакля, который вырос из эскиза лаборатории, посвященной творчеству Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич представит спектакль под названием «Фро». Самым значимым событием этого сезона станет юбилейный вечер, который пройдет в театре. 30 апреля 2025 года Краснодарский театр драмы отметит свое 105-летие праздничным концертом. А уже новый, 106-й сезон театра драмы откроет детектив «Шерлок Холмс». Спектакль поставит главный режиссер театра Арсений Фогелев.

Алина Зорина