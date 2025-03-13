Замначальника курского МЧС уволили в связи с утратой доверия

Заместитель начальника управления МЧС по Курской области Леонид Припута уволен в связи с утратой доверия. Об этом «Ъ» рассказали источник в ведомстве и сам господин Припута.

Ранее СМИ со ссылкой на источники связали увольнение замначальника с новым уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) вокруг строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как рассказывал «Ъ», на прошлой неделе местная полиция установила, что в строительстве линий обороны могли быть использованы некачественные бетонные пирамиды, которые называют зубами дракона. Ущерб от этого следствие оценивает в 150 млн руб.. По данным «Ъ», фигурантами дела являются бывшие топ-менеджеры корпорации развития региона, через которую шло финансирование работ, и представители компаний-подрядчиков. Бывший сотрудник МЧС к делу отношения не имеет.

Сам же господин Припута в разговоре с «Ъ» назвал сообщения СМИ фейком: «Это все неправда. Никакой на мне уголовки нет, это все полная чушь». Бывший сотрудник МЧС уточнил, что основанием для его увольнения стало неполное предоставление сведений в декларации. Он отметил, что уже обжаловал решение об увольнении.

Подробнее о скандале с фортификациями читайте в материале «Оборона получила по зубам».

Сергей Толмачев, Воронеж