«Квартиры с дизайнерской отделкой оказались редким предложением»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы можно найти варианты готовых квартир и апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Квартиры и апартаменты с дизайнерской отделкой в уже введенных в эксплуатацию домах премиум-класса оказались редким предложение. И несмотря на то, что готовая недвижимость представлена в 15 комплексах в шести районах Центрального округа, такие лоты есть только в Пресненском районе, выяснили специалисты компании Kalinka и холдинга «РСТИ».

Брокеры отмечают, что все 15 готовых жилых и апарт-комплексов в Центральном округе были сданы в эксплуатацию после 2020 года. Сейчас в них представлено 249 лотов. Из них квартиры занимают порядка 40% — это около 100 лотов. Апартаментов в полтора раза больше. Готовые квартиры представлены в шести жилых премиальных комплексах на Звенигородском шоссе, на Трубной улице, на Большой Спасской и на Якиманке, а также в квартале «Москва-Сити». Они расположены в пяти из десяти районов округа. По объему готового предложения лидирует Пресненский район. Здесь сконцентрирован около 70% готовых квартир в экспозиции. На втором месте Красносельский район — почти 14% от всех лотов, на третьем — Таганский, где расположено 10% лотов.

Из 95 готовых квартир премиум-класса в центральном округе отделка есть только в 23-х лотах в трех проектах. В основном в продаже представлены просторные квартиры семейного формата с тремя или четырьмя спальнями. Их площадь варьируется от 105 кв. м до 300 кв. м, а стоимость — от 136 млн руб. до 530 млн руб.

Светлана Бардина