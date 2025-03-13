Команда «Новые Территории» победила на четвертом этапе парусного Кубка в Сочи

Команда «Новые Территории» заняла первое место на завершившемся в Сочи четвертом этапе Кубка Краснодарского края по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации Сочи

В Сочи завершился четвертый этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту. Состязания в классе MX700 проходили при умеренных и слабых ветрах западного направления. В соревнованиях приняли участие 17 команд из 18 регионов России и соседней Белоруссии.

По итогам гонок лидирующие позиции заняли: экипаж «Новые Территории» — первое место, команда «Фише» — второе, а яхтсмены «Aladdin» замкнули тройку призеров.

Финальный этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту состоится с 3 по 6 апреля также в Сочи.

Мария Удовик