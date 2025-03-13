У Александра Усика добавилось соперников

Лучшему супертяжеловесу мира Александру Усику предстоит в ближайшее время выбрать, с кем из двух соперников он будет драться. Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его бой со своим официальным претендентом — новозеландцем Джозефом Паркером. Представители украинца, однако, не скрывали, что приоритетным вариантом для них является матч за статус абсолютного чемпиона против британца Даниэля Дюбуа. Теперь ради встречи с ним Усику, видимо, придется пожертвовать поясом WBO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Джозеф Паркер

Фото: Ahmed Yosri / Reuters Боксер Джозеф Паркер

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Всемирная боксерская организация сообщила о том, что санкционировала проведение обладателем ее чемпионского звания в супертяжелом весе Александром Усиком обязательной защиты против официального претендента WBO Джозефа Паркера. Украинцу и новозеландцу предоставлен 30-дневный срок для достижения договоренностей по условиям боя. Если компромисс не будет найден, WBO назначит торги за право организации поединка.

Новость вызвала большой интерес, потому что в ней речь идет об общепризнанном короле супертяжелого веса. Этот статус Александр Усик завоевал в прошлом году, дважды подряд победив британца Тайсона Фьюри. В настоящий момент Усику помимо пояса WBO принадлежат пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Джозеф Паркер значительно уступает украинскому боксеру в популярности. Он тоже некоторое время владел чемпионским титулом — как раз WBO, но это было очень давно, во второй половине прошлого десятилетия.

Снова подобрался к верхушке Паркер благодаря неожиданно обретенному в ветеранском возрасте (сейчас ему 33 года) неплохому тонусу.

Он позволил новозеландцу одержать шесть побед подряд, в том числе над известными боксерами. Претендентский ранг ему принесла шестая — над конголезцем Мартином Баколе в феврале. Правда, в этом успехе никакой доблести для Паркера точно не было. Он должен был драться с чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) Даниэлем Дюбуа, однако британец прямо перед боем отказался от участия в нем, сославшись на болезнь. Баколе, не имевший возможности подготовиться к поединку, стал экстренной заменой ему.

Заявление WBO, однако, не означает, что Александр Усик обязательно будет драться с Джозефом Паркером.

Менеджер Усика Александр Красюк не скрывал, что приоритетным вариантом для украинца является бой именно против Даниэля Дюбуа. Причина — и наличие у этого противника престижного чемпионского пояса, и его более высокая востребованность у публики, и подогревающий интерес к матчу сложный бэкграунд. В 2023 году не терпевший в карьере поражений Усик уже встречался с Дюбуа и тогда, перед тем как нокаутировать его в девятом раунде, пережил очень неприятный эпизод в пятом. Он оказался в глубоком нокдауне, похожем на нокаут, после удара соперника. Однако рефери Луис Пабон посчитал, что Дюбуа попал ниже пояса, нарушив правила, и дал Усику время на восстановление. Многие знаменитости из мира бокса были уверены, что Пабон ошибся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Даниэль Дюбуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Боксер Даниэль Дюбуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

У Александра Усика в любом случае остается возможность проигнорировать требование WBO. Но ради нового матча против Даниэля Дюбуа ему, скорее всего, придется пожертвовать ее поясом. Впрочем, в последнее время боксеры охотно идут на такого рода жертвы ради более привлекательных боев. Одним из примеров выступает тот же Усик. Первый поединок с Тайсоном Фьюри, состоявшийся в мае, превратил его в абсолютного чемпиона мира, владеющего всеми четырьмя поясами. Однако он тут же потерял звание IBF, поскольку не захотел проводить обязательную защиту против ее претендента, предпочтя ей матч-реванш против Фьюри. В итоге титул организации достался Дюбуа.

Алексей Доспехов