В Совфеде выступили против проекта об умерщвлении бездомных животных

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству подготовил отрицательное заключение на законопроект об умерщвлении бездомных животных, сообщил глава комитета Андрей Клишас. Сенатор указал, что инициатива не может быть поддержана в представленной редакции, так как она противоречит решениям Конституционного суда.

Речь идет о законопроекте, который 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с главой комитета по защите семьи Ниной Останиной. Документ наделяет регионы правом устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом.

«Я, честно говоря, был в неком недоумении, потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда»,— сказал господин Клишас на заседании комитета (цитата по ТАСС). Он указал, что решения КС не подлежат пересмотру и обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент.

В июле 2023 года Госдума своим законом разрешила регионам устанавливать нормы, допускающие усыпление отловленных животных. Первой это сделала Бурятия, за ней последовала Якутия. В июле 2024 года КС постановил, что умерщвлять бездомных котов и собак можно только в «экстраординарных» случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах. После этого законы, принятые в регионах, были отменены в судебном порядке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борьба с одичалыми».

Полина Мотызлевская