В Саратове возбуждено уголовное дело из-за первого приватизированного участка

После прокурорской проверки на сотрудников мэрии Саратова возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, работники администрации нарушили налоговое и градостроительное законодательство.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год чиновники отчитывались в «Центр государственной кадастровой оценки» о нулевой степени строительства объекта на проспекте Строителей, хотя там на самом деле было шестиэтажное строение площадью более 12 тыс. кв. м, помещения в котором сдавались в аренду. По данным «Ъ — Средняя Волга», речь идет о бизнес-центре на проспекте Строителей, 60.

В итоге из-за действий сотрудников мэрии произошло занижение кадастровой стоимости недвижимости. Сумма недоначисленного налога на имущество составила более 6 млн руб.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал, что мэрия добивается сноса в суде этого здания. Ответчиком значилось ООО «Престиж». Михаил Исаев, на тот момент спикер облдумы, сообщал, что сооружение появилось еще в 1990-х годах, но в администрации данных нет, в ЕГРН на месте пустырь.

Судебный процесс шел в 2023-2024 годах, в итоге судья Арбитражного суда Саратовской области Вадим Бондаренко удовлетворил иск мэрии и признал отсутствующим зарегистрированное в ЕГРН право собственности компании.

В комментарии «Ъ — Средняя Волга» владельцы здания сообщили, что приобрели недострой на первом в Саратове аукционе в 1992 году и после достройки пробовали зарегистрировать права собственности не один раз, но в ответ чиновники выдвигали новые условия, в том числе требовали благоустроить прилегающие территории.

Сейчас в Арбитражном суде Саратовской области идет еще один процесс, в котором истцом выступает администрация города, ответчиком — ООО «Престиж». Чиновники требуют от фирмы снести «самовольно возведенные объекты» на проспекте Строителей, 60, а именно: хозяйственные постройки, пункт охраны, двухэтажное здание с информационной вывеской «Сыто piano». Также отмечается, что зарегистрирован встречный иск ООО «Престиж» к администрации города о признании права собственности на шестиэтажное нежилое здание.

По данным ИАС Seldon Basis, организация учреждена в июне 1994 года. В ней числится 11 сотрудников. Основным видом деятельности указано производство трикотажного и вязаного полотна. Директором фирмы является Нина Степанян, она же владеет четвертью доли предприятия, половину имеет Марат Степанян, еще четверть — Сергей Степанян. 2023 год «Престиж» закончил с выручкой 14,51 млн руб., которая увеличилась на 2 млн руб. в сравнении с 2022-м.

Ольга Симонова