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Коммерсантъ FM
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Бенедикт Камбербэтч пообещал не покупать своим детям смартфоны до 14 лет

Британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к кампании «Детство без смартфонов» (Smartphone Free Childhood), в рамках которой родители обещают не давать смартфоны своим детям, пока им не исполнится 13–14 лет. У Бенедикта Камбербэтча трое детей — им сейчас пять, восемь и десять лет.

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

К онлайн-кампании, запущенной в сентябре прошлого года, уже присоединились более 100 тыс. британцев. Присоединившиеся к ней заключают «родительский пакт», обещая не давать своим детям смартфонов до конца 9-го класса (13–14 лет) и не разрешать пользоваться соцсетями до 16 лет. К «Детству без смартфонов» также присоединились 11,5 тыс. школ — более трети всех школ Великобритании. «Масштабный отклик на "родительский пакт" показывает, как много семей объединяется, чтобы сказать нет тому, что жизнь их детей будет направляться вызывающими зависимость алгоритмами хайтек-гигантов»,— отметила одна из инициаторов кампании Дейзи Гринвелл.

Многие критикуют активное использование гаджетов и соцсетей детьми. Ученые из Оксфордского университета в прошлом году заявили о прямой зависимости между временем в соцсетях и депрессией у подростков. В прошлом году в Австралии приняли закон, запрещающий детям и подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Бенедикт Камбербэтч и его роли

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«Когда я родился, у меня не было ни земель, ни титула, ни денег. Не было даже нефтяной вышки» &lt;br> Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в актерской семье. Является потомком короля Ричарда III и дальним родственником писателя сэра Артура Конан Дойла. Долгое время родители актера не разделяли его увлечения театром и кино, настаивая, чтобы тот выбрал более стабильную профессию

«Когда я родился, у меня не было ни земель, ни титула, ни денег. Не было даже нефтяной вышки»
Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в актерской семье. Является потомком короля Ричарда III и дальним родственником писателя сэра Артура Конан Дойла. Долгое время родители актера не разделяли его увлечения театром и кино, настаивая, чтобы тот выбрал более стабильную профессию

Фото: Alex Macnaughton / REX / Shutterstock / Fotodom

Первый раз на театральную сцену Камбербэтч вышел еще в школьные годы. До поступления в Манчестерский университет будущий актер работал преподавателем английского языка в тибетском монастыре, а затем в одном из лондонских парфюмерных магазинов. После университета продолжил театральное образование в Лондонской академии музыкального и драматического искусства

Первый раз на театральную сцену Камбербэтч вышел еще в школьные годы. До поступления в Манчестерский университет будущий актер работал преподавателем английского языка в тибетском монастыре, а затем в одном из лондонских парфюмерных магазинов. После университета продолжил театральное образование в Лондонской академии музыкального и драматического искусства

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Бенедикт Камбербэтч играет на театральной сцене с 2001 года. Особым успехом из спектаклей с его участием пользовались «Детские монологи», «Гедда Габлер», «Франкенштейн». За роль в последнем актер получил премию Лоуренса Оливье&lt;br> На фото: с актером Эдди Редмэйном (слева)

Бенедикт Камбербэтч играет на театральной сцене с 2001 года. Особым успехом из спектаклей с его участием пользовались «Детские монологи», «Гедда Габлер», «Франкенштейн». За роль в последнем актер получил премию Лоуренса Оливье
На фото: с актером Эдди Редмэйном (слева)

Фото: Fotodom / Alison Jackson / REX / Shutterstock

Одними из первых работ актера на телевидении в первой половине 2000-х стали сериалы «Сердцебиение» и «Немного за сорок» (кадр на фото). В 2004 году Камбербэтч сыграл роль Стивена Хокинга в фильме «Хокинг». За эту роль он получил номинацию на премию BAFTA TV Awards и награду «Золотая нимфа» за лучшую актерскую работу в телефильме

Одними из первых работ актера на телевидении в первой половине 2000-х стали сериалы «Сердцебиение» и «Немного за сорок» (кадр на фото). В 2004 году Камбербэтч сыграл роль Стивена Хокинга в фильме «Хокинг». За эту роль он получил номинацию на премию BAFTA TV Awards и награду «Золотая нимфа» за лучшую актерскую работу в телефильме

Фото: Carlton Television

«После каждого фильма у меня становится на несколько шрамов больше»&lt;br> В 2005 году в перерыве между съемками мини-сериала «Путешествие на край Земли» в ЮАР актера похитили. Он уже лежал в багажнике у бандитов, когда ему удалось на словах вразумить их не делать этого. В итоге актера и его коллег отпустили

«После каждого фильма у меня становится на несколько шрамов больше»
В 2005 году в перерыве между съемками мини-сериала «Путешествие на край Земли» в ЮАР актера похитили. Он уже лежал в багажнике у бандитов, когда ему удалось на словах вразумить их не делать этого. В итоге актера и его коллег отпустили

Фото: Reuters / Issei Kato

«Я актер. Я совсем немного умею играть на пианино, совершенно не умею играть на скрипке, не занимаюсь программированием, не рисую как Ван Гог и не могу жонглировать в голове галактиками, как это делает Стивен Хокинг. Но я могу все это изобразить на экране»&lt;br> В 2006 году Камбербэтч сыграл британского премьер-министра Уильяма Питта в фильме «Удивительная легкость». А в 2010-м перевоплотился в художника Винсента Ван Гога в кинофильме «Ван Гог: Портрет, написанный словами»

«Я актер. Я совсем немного умею играть на пианино, совершенно не умею играть на скрипке, не занимаюсь программированием, не рисую как Ван Гог и не могу жонглировать в голове галактиками, как это делает Стивен Хокинг. Но я могу все это изобразить на экране»
В 2006 году Камбербэтч сыграл британского премьер-министра Уильяма Питта в фильме «Удивительная легкость». А в 2010-м перевоплотился в художника Винсента Ван Гога в кинофильме «Ван Гог: Портрет, написанный словами»

Фото: Fotodom / Simon Runting / REX / Shutterstock

«Самой лучшей новостью после выхода первого сезона &quot;Шерлока&quot; для меня стало резкое увеличение книжных продаж. Да, я заставил людей вспомнить про сэра Артура Конан Дойла!» &lt;br> Мировую славу Бенедикту Камбербэтчу принесла роль Шерлока Холмса в сериале Би-би-си «Шерлок» (кадр на фото), выходившем с 2010 по 2017 год. За нее он был удостоен премии «Эмми»

«Самой лучшей новостью после выхода первого сезона "Шерлока" для меня стало резкое увеличение книжных продаж. Да, я заставил людей вспомнить про сэра Артура Конан Дойла!»
Мировую славу Бенедикту Камбербэтчу принесла роль Шерлока Холмса в сериале Би-би-си «Шерлок» (кадр на фото), выходившем с 2010 по 2017 год. За нее он был удостоен премии «Эмми»

Фото: BBC Wales

Одни из самых известных работ актера в кино — роли в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и «Стартреке» Джей Джей Абрамса

Одни из самых известных работ актера в кино — роли в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и «Стартреке» Джей Джей Абрамса

Фото: AP / Itsuo Inouye

«Думаю, глаза для артиста — самое важное средство, способное передать внутреннюю работу мысли и чувства, а я за свои глаза должен поблагодарить маму»&lt;br> В 2013 году на экраны вышел фильм «Пятая власть», где Бенедикт Камбербэтч сыграл основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Готовясь к роли, актер просил Ассанжа о встрече, однако тот ответил в письме, что создание такого фильма — изначально плохая идея

«Думаю, глаза для артиста — самое важное средство, способное передать внутреннюю работу мысли и чувства, а я за свои глаза должен поблагодарить маму»
В 2013 году на экраны вышел фильм «Пятая власть», где Бенедикт Камбербэтч сыграл основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Готовясь к роли, актер просил Ассанжа о встрече, однако тот ответил в письме, что создание такого фильма — изначально плохая идея

Фото: DreamWorks SKG

В 2014 году на экраны вышел фильм «Игра в имитацию» (кадр на фото), где Камбербэтч исполнил роль математика Алан Тьюринга. В том же году команда исследователей установила, что актер является его дальним родственником

В 2014 году на экраны вышел фильм «Игра в имитацию» (кадр на фото), где Камбербэтч исполнил роль математика Алан Тьюринга. В том же году команда исследователей установила, что актер является его дальним родственником

Фото: Black Bear Pictures

«Я счастлив жить в Лондоне. Ты выходишь утром из дома, и перед тобой лежит все — музеи, галереи, театры» &lt;br> В 2015 году Бенедикт Камбербэтч был пожалован в командоры ордена Британской империи королевой Елизаветой II

«Я счастлив жить в Лондоне. Ты выходишь утром из дома, и перед тобой лежит все — музеи, галереи, театры»
В 2015 году Бенедикт Камбербэтч был пожалован в командоры ордена Британской империи королевой Елизаветой II

Фото: AP / Joel Ryan / Invision

«Я способен очень остро чувствовать жизнь, лежа на диване с книгой»&lt;br> За роль в фильме «Игра в имитацию» актер получил свою единственную номинацию на премию «Оскар»

«Я способен очень остро чувствовать жизнь, лежа на диване с книгой»
За роль в фильме «Игра в имитацию» актер получил свою единственную номинацию на премию «Оскар»

Фото: AP / Grant Pollard

В 2018 году Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за роль в мини-сериале «Патрик Мелроуз»&lt;br> На фото: актер на шоу у Джимми Фэллона (справа)

В 2018 году Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за роль в мини-сериале «Патрик Мелроуз»
На фото: актер на шоу у Джимми Фэллона (справа)

Фото: Getty Images / Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal

В 2018 и 2019 годах вышли два фильма франшизы «Мстители», где Камбербэтч сыграл роль Доктора Стрэнджа. Как-то раз в перерыве между съемками загримированный актер в костюме своего персонажа зашел в магазин и купил себе комикс о Докторе Стрэндже

В 2018 и 2019 годах вышли два фильма франшизы «Мстители», где Камбербэтч сыграл роль Доктора Стрэнджа. Как-то раз в перерыве между съемками загримированный актер в костюме своего персонажа зашел в магазин и купил себе комикс о Докторе Стрэндже

Фото: Marvel Studios Inc.

Всего на счету актера — более 80 фильмов и сериалов. В 2020 году на экраны вышли триллеры «Игры шпионов» и «Мавританец», где актер сыграл главные роли

Всего на счету актера — более 80 фильмов и сериалов. В 2020 году на экраны вышли триллеры «Игры шпионов» и «Мавританец», где актер сыграл главные роли

Фото: Getty Images / Neil P. Mockford

«Сексуальна та женщина, которая знает, что ей не нужны дорогие шмотки, чтобы быть привлекательной» &lt;br> С 2015 года Бенедикт Камбербэтч женат на актрисе и режиссере Софи Хантер (на фото). У пары трое сыновей

«Сексуальна та женщина, которая знает, что ей не нужны дорогие шмотки, чтобы быть привлекательной»
С 2015 года Бенедикт Камбербэтч женат на актрисе и режиссере Софи Хантер (на фото). У пары трое сыновей

Фото: Getty Images / Dia Dipasupil / FilmMagic

«Вечные поиски счастья — самый простой путь к разочарованию»&lt;br> В 2021-м на экраны вышла драма «Власть пса» с Камбербэтчем в главной роли, получившая восторженные отзывы критиков. По итогам года многие издания, среди которых Esquire, The New York Times, Rolling Stone, Vogue, включили киноленту в свои списки лучших фильмов. Работа была представлена в нескольких номинациях премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA

«Вечные поиски счастья — самый простой путь к разочарованию»
В 2021-м на экраны вышла драма «Власть пса» с Камбербэтчем в главной роли, получившая восторженные отзывы критиков. По итогам года многие издания, среди которых Esquire, The New York Times, Rolling Stone, Vogue, включили киноленту в свои списки лучших фильмов. Работа была представлена в нескольких номинациях премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA

Фото: Getty Images / Jacqui Black / Comic Relief

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«Когда я родился, у меня не было ни земель, ни титула, ни денег. Не было даже нефтяной вышки»
Бенедикт Камбербэтч родился 19 июля 1976 года в Лондоне в актерской семье. Является потомком короля Ричарда III и дальним родственником писателя сэра Артура Конан Дойла. Долгое время родители актера не разделяли его увлечения театром и кино, настаивая, чтобы тот выбрал более стабильную профессию

Фото: Alex Macnaughton / REX / Shutterstock / Fotodom

Первый раз на театральную сцену Камбербэтч вышел еще в школьные годы. До поступления в Манчестерский университет будущий актер работал преподавателем английского языка в тибетском монастыре, а затем в одном из лондонских парфюмерных магазинов. После университета продолжил театральное образование в Лондонской академии музыкального и драматического искусства

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Бенедикт Камбербэтч играет на театральной сцене с 2001 года. Особым успехом из спектаклей с его участием пользовались «Детские монологи», «Гедда Габлер», «Франкенштейн». За роль в последнем актер получил премию Лоуренса Оливье
На фото: с актером Эдди Редмэйном (слева)

Фото: Fotodom / Alison Jackson / REX / Shutterstock

Одними из первых работ актера на телевидении в первой половине 2000-х стали сериалы «Сердцебиение» и «Немного за сорок» (кадр на фото). В 2004 году Камбербэтч сыграл роль Стивена Хокинга в фильме «Хокинг». За эту роль он получил номинацию на премию BAFTA TV Awards и награду «Золотая нимфа» за лучшую актерскую работу в телефильме

Фото: Carlton Television

«После каждого фильма у меня становится на несколько шрамов больше»
В 2005 году в перерыве между съемками мини-сериала «Путешествие на край Земли» в ЮАР актера похитили. Он уже лежал в багажнике у бандитов, когда ему удалось на словах вразумить их не делать этого. В итоге актера и его коллег отпустили

Фото: Reuters / Issei Kato

«Я актер. Я совсем немного умею играть на пианино, совершенно не умею играть на скрипке, не занимаюсь программированием, не рисую как Ван Гог и не могу жонглировать в голове галактиками, как это делает Стивен Хокинг. Но я могу все это изобразить на экране»
В 2006 году Камбербэтч сыграл британского премьер-министра Уильяма Питта в фильме «Удивительная легкость». А в 2010-м перевоплотился в художника Винсента Ван Гога в кинофильме «Ван Гог: Портрет, написанный словами»

Фото: Fotodom / Simon Runting / REX / Shutterstock

«Самой лучшей новостью после выхода первого сезона "Шерлока" для меня стало резкое увеличение книжных продаж. Да, я заставил людей вспомнить про сэра Артура Конан Дойла!»
Мировую славу Бенедикту Камбербэтчу принесла роль Шерлока Холмса в сериале Би-би-си «Шерлок» (кадр на фото), выходившем с 2010 по 2017 год. За нее он был удостоен премии «Эмми»

Фото: BBC Wales

Одни из самых известных работ актера в кино — роли в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и «Стартреке» Джей Джей Абрамса

Фото: AP / Itsuo Inouye

«Думаю, глаза для артиста — самое важное средство, способное передать внутреннюю работу мысли и чувства, а я за свои глаза должен поблагодарить маму»
В 2013 году на экраны вышел фильм «Пятая власть», где Бенедикт Камбербэтч сыграл основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Готовясь к роли, актер просил Ассанжа о встрече, однако тот ответил в письме, что создание такого фильма — изначально плохая идея

Фото: DreamWorks SKG

В 2014 году на экраны вышел фильм «Игра в имитацию» (кадр на фото), где Камбербэтч исполнил роль математика Алан Тьюринга. В том же году команда исследователей установила, что актер является его дальним родственником

Фото: Black Bear Pictures

«Я счастлив жить в Лондоне. Ты выходишь утром из дома, и перед тобой лежит все — музеи, галереи, театры»
В 2015 году Бенедикт Камбербэтч был пожалован в командоры ордена Британской империи королевой Елизаветой II

Фото: AP / Joel Ryan / Invision

«Я способен очень остро чувствовать жизнь, лежа на диване с книгой»
За роль в фильме «Игра в имитацию» актер получил свою единственную номинацию на премию «Оскар»

Фото: AP / Grant Pollard

В 2018 году Бенедикт Камбербэтч получил премию BAFTA за роль в мини-сериале «Патрик Мелроуз»
На фото: актер на шоу у Джимми Фэллона (справа)

Фото: Getty Images / Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal

В 2018 и 2019 годах вышли два фильма франшизы «Мстители», где Камбербэтч сыграл роль Доктора Стрэнджа. Как-то раз в перерыве между съемками загримированный актер в костюме своего персонажа зашел в магазин и купил себе комикс о Докторе Стрэндже

Фото: Marvel Studios Inc.

Всего на счету актера — более 80 фильмов и сериалов. В 2020 году на экраны вышли триллеры «Игры шпионов» и «Мавританец», где актер сыграл главные роли

Фото: Getty Images / Neil P. Mockford

«Сексуальна та женщина, которая знает, что ей не нужны дорогие шмотки, чтобы быть привлекательной»
С 2015 года Бенедикт Камбербэтч женат на актрисе и режиссере Софи Хантер (на фото). У пары трое сыновей

Фото: Getty Images / Dia Dipasupil / FilmMagic

«Вечные поиски счастья — самый простой путь к разочарованию»
В 2021-м на экраны вышла драма «Власть пса» с Камбербэтчем в главной роли, получившая восторженные отзывы критиков. По итогам года многие издания, среди которых Esquire, The New York Times, Rolling Stone, Vogue, включили киноленту в свои списки лучших фильмов. Работа была представлена в нескольких номинациях премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA

Фото: Getty Images / Jacqui Black / Comic Relief

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