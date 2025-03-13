Бенедикт Камбербэтч пообещал не покупать своим детям смартфоны до 14 лет

Британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к кампании «Детство без смартфонов» (Smartphone Free Childhood), в рамках которой родители обещают не давать смартфоны своим детям, пока им не исполнится 13–14 лет. У Бенедикта Камбербэтча трое детей — им сейчас пять, восемь и десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

К онлайн-кампании, запущенной в сентябре прошлого года, уже присоединились более 100 тыс. британцев. Присоединившиеся к ней заключают «родительский пакт», обещая не давать своим детям смартфонов до конца 9-го класса (13–14 лет) и не разрешать пользоваться соцсетями до 16 лет. К «Детству без смартфонов» также присоединились 11,5 тыс. школ — более трети всех школ Великобритании. «Масштабный отклик на "родительский пакт" показывает, как много семей объединяется, чтобы сказать нет тому, что жизнь их детей будет направляться вызывающими зависимость алгоритмами хайтек-гигантов»,— отметила одна из инициаторов кампании Дейзи Гринвелл.

Многие критикуют активное использование гаджетов и соцсетей детьми. Ученые из Оксфордского университета в прошлом году заявили о прямой зависимости между временем в соцсетях и депрессией у подростков. В прошлом году в Австралии приняли закон, запрещающий детям и подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями.

Яна Рождественская