Главу тюменского научного центра РАН Ренева суд отправил под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 апреля исполняющему обязанности директора ФГБУН ФИЦ «Тюменский научный центр СО РАН» Евгению Реневу, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый дал незаконные указания подчиненным заключить контракт с ООО «Байтек Лизинг» по завышенной стоимости, что привело к заключению контракта на оказание услуги по финансовой аренде сельскохозяйственной техники на сумму 11,27 млн руб.

В отношении Евгения Ренева возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая