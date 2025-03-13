Департамент тарифов Зауралья обжаловал отказ взыскать 500 млн рублей с КГК

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на отказ взыскать 500 млн руб. с ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК). Заседание назначено на 7 апреля. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Департамент оспаривает решение Арбитражного суда Курганской области от 14 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ведомство просило взыскать с теплоснабжающей компании средства субсидии, выделенной в 2024 году из бюджета на компенсацию убытков, образовавшихся из-за разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами для населения. По постановлению регионального правительства, КГК мог использовать субсидию только на погашение просроченной задолженности по энергоресурсам, что компания и сделала. Но, по мнению департамента, организация неправомерно направила деньги на оплату налога на добавленную стоимость, включенного в платежи за ресурсы. Ответчик настаивал на том, что НДС — это неотъемлемая часть кредиторской задолженности.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия КГК не могут расцениваться как противоправные, и указал на правовую неопределенность в порядке уплаты НДС получателем субсидии.

Арбитражный суд Курганской области продолжает рассматривать еще два аналогичных иска департамента тарифов к КГК на суммы 243 млн и 163,3 млн руб. По этим делам компания стала правопреемником ООО «Шадринские тепловые сети», которое с 1 января стало структурным подразделением ПАО «КГК».