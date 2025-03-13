Арзамасский «Легмаш» задолжал сотрудникам более 4,4 млн рублей

ОАО «Арзамасский завод "Легмаш"» (Нижегородская область, производитель пожарно-технического вооружения) задолжал 90 своим сотрудникам более 4,4 млн руб. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

«Она мне совершенно не нравится»,— отметил он, говоря о ситуации на заводе. По словам главы города, это первый за пять лет случай, когда достаточно крупное предприятие Арзамаса задерживает зарплату работникам.

«Долговая яма образовалась из-за просадки в объемах продаж в 2024 году. Спрос на продукцию "Легмаша" сильно упал. Предприятие живет в режиме простоя, часть сотрудников ушли»,— добавил господин Щелоков.

Вопрос с задолженностью поставлен на контроль в городской прокуратуре.

Андрей Репин