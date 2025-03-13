На Кубани хирурги провели первую операцию с использованием технологии ICG

В Краснодаре хирурги-онкологи Краевой клинической больницы №2 провели первую в регионе гастрэктомию с использованием технологии ICG. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Применение ICG (флуоресцентная навигация) позволило хирургам точно определить границы опухоли у пациента. Благодаря этой технологии врачи смогли ввести контрастное вещество непосредственно в опухоль и выявить все пораженные участки. После этого они удалили не только стандартные лимфоузлы, но и те, которые раньше были не видны. Это позволило минимизировать риск распространения опухоли на микроскопическом уровне.

Операция длилась более пяти часов и завершилась успешно, опухоль удалена. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

Алина Зорина