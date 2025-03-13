Аналитики рассказали, где в Краснодаре чаще всего происходят ДТП

Краснодар возглавил рейтинг городов региона по числу дорожно-транспортных происшествий, следует из данных «Росгосстраха» и финансового маркетплейса «Сравни». В прошлом году 33,9% заявлений клиентов компании с полисами ОСАГО поступило из краевой столицы, что значительно превышает показатели Сочи (9,4%), Новороссийска (7,2%) и Анапы (5,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшая вероятность попасть в ДТП в Краснодаре зафиксирована на Ростовском шоссе, где зарегистрировано 4,5% обращений по ОСАГО. Также в число наиболее аварийных вошли улицы Тургенева (2,7%), Красных Партизан (2,2%), Западный обход и Северная (по 2%). Частые аварии отмечены на улицах Дзержинского (1,9%), Московской, Сормовской и Ставропольской (по 1,6%), а также Зиповской, Новороссийской и Уральской (по 1,5%).

Как отмечает начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК «Росгосстрах» Людмила Юсова, ДТП в крупных городах с высокой транспортной нагрузкой не только провоцируют пробки, но и создают новые аварийные ситуации. Спикер напомнила, что в случае незначительного ДТП с двумя участниками можно оформить европротокол дистанционно, без вызова сотрудников ГИБДД. По ее словам, 43,5% страховых случаев по ОСАГО уже урегулируются в онлайн-режиме, а к концу года этот показатель планируется увеличить до 70%.

Спрос на ОСАГО в регионе продолжает расти. По данным «Сравни», в 2024 году объем продаж полисов в Краснодарском крае увеличился на 61% по сравнению с 2023 годом, а средняя стоимость страховки составила 6,4 тыс. руб. В январе—феврале 2025 года продажи выросли еще на 44% год к году. Чаще всего полисы оформляются на автомобили марок ВАЗ, Hyundai и Toyota.

Вячеслав Рыжков