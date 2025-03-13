В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Алатырского муниципального округа, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело о получении взятки заместителем главы Алатыря

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии возбудили дело о получении взятки заместителем главы Алатыря

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2022 года чиновник, занимавший должность заместителя главы администрации города Алатыря Чувашской Республики и руководивший отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, получил от представителя индивидуального предпринимателя взятку.

Вознаграждение на общую сумму 90 тыс. руб., переданное как в денежной форме, так и в виде имущества, предназначалось за содействие в заключении муниципального контракта на благоустройство детского парка в Алатыре.

Противоправные действия подозреваемого были выявлены и пресечены в результате совместной работы следователей Следственного управления СКР по Чувашской Республике и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России «Алатырский».

Артём Дергунов