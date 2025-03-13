В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в ДТП со смертельным исходом на КАД

Московский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении водителя — участника ДТП со смертельным исходом, которое произошло летом 2024 года на КАД. Его будут судить по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 24 июля ехал на Peugeot Partner по КАД по направлению от Дачного проспекта в сторону Пулковского шоссе и врезался в стоящий впереди «на аварийке» Hyundai Elantra. В результате ДТП пассажир Hyundai получил травмы, от которых скончался в больнице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал предполагаемого виновника аварии с погибшим ребенком под Тосно.

Дарья Астанина