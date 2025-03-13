Сутки с 18 по 19 марта несколько улиц Ростова будут без холодной воды

В Ростове-на-Дону с 8:30 18 марта до 8:00 19 марта на нескольких улицах Ростова будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Так, из-за реконструкции водопроводной линии временно останутся без холодной воды жители ул. Расковой, на участке между ул. Пахотная и ул. Детская.

В указанный период без воды останутся и жители Пролетарского района. Речь об участках от пр-та 40 лет Победы до ул. Солидарности и от пер. Молочный до ул. Александра Блока и ул. Расковая, где расположена школа №7.

Уточняется, что работы будут проводить две аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 12 человек, также будут задействованы шесть спецмашин.

Представители департамента порекомендовали жителям указанных территорий заранее запастись водой.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростовской области из-за аварии на водоводе было ограничено водоснабжение жителей поселка Артем.

Снежана Стодольская