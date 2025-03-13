Сочи лидирует среди направлений аэропорта Домодедово в мартовские праздники

В период мартовских праздников самыми востребованными направлениями в аэропорту Домодедово стали Сочи на внутренних линиях и Дубай на международных. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аэропорт Домодедово подвел итоги пассажиропотока за период с 7 по 10 марта 2025 года.

В пятерку наиболее популярных российских маршрутов также вошли Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Калининград. Пассажиропоток в Новосибирск увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост показали рейсы в Красноярск, где число путешественников выросло в 2,2 раза. Поток пассажиров в Норильск увеличился на 21%, в Благовещенск — на 15%.

Среди зарубежных направлений помимо Дубая высоким спросом пользовались Шарджа, Ташкент, Ош и Шарм-эль-Шейх. Наиболее существенный прирост продемонстрировали египетские курорты — Хургада и Шарм-эль-Шейх, где количество пассажиров увеличилось более чем в три раза. Число путешественников в Стамбул выросло на 68%, в Шарджу — на 23%, в Ташкент — на 18%.

Сейчас из Домодедово осуществляются полеты более чем по 80 маршрутам, которые обслуживают 26 авиакомпаний. При этом 15 направлений доступны только через этот аэропорт и не представлены в других воздушных гаванях московского авиаузла.

Мария Удовик