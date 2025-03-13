Следователи проводят проверку из-за падения ребенка из окна квартиры в Крыму

В Крыму следователи проводят проверку по факту падения восьмилетнего ребенка из окна квартиры в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

12 марта мальчик сидел на подоконнике и облокотился на москитную сетку, из-за чего выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по ул. Репина. В этот момент его мама находилась в дальней комнате, пострадавшего ребенка обнаружили соседи.

Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Алина Зорина