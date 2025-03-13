Подростки украли трубы на 400 тысяч рублей в Невинномысске

В Невинномысске четверо подростков подозреваются в краже имущества предприятия общей стоимостью более 430 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК по Ставропольском у краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда несовершеннолетние проникли на склад одного из местных предприятий и похитили 13 металлических труб.

По данным следствия, подозреваемые распорядились украденным имуществом по своему усмотрению. Им предъявлено обвинение в краже, совершенной в крупном размере.

Расследование дела продолжается.

Николай Аксенов