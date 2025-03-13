В Промышленном районе Самары 77 МКД и 4 соцобъекта остались без тепла

Утечка на трубопроводе диаметром 300 мм стала причиной проблем с теплом у жителей Промышленного района Самары днем в четверг, 13 марта. Сообщение о происшествии на улице Вольской, 111, поступило оперативным службам в 13:08 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 77 многоквартирных жилых домов, четыре социально значимых объекта»,— говорится в сообщении.

Восстановить теплоснабжение на территории района ориентировочно планируется в четверг, к 20:00.

Георгий Портнов