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В Промышленном районе Самары 77 МКД и 4 соцобъекта остались без тепла

Утечка на трубопроводе диаметром 300 мм стала причиной проблем с теплом у жителей Промышленного района Самары днем в четверг, 13 марта. Сообщение о происшествии на улице Вольской, 111, поступило оперативным службам в 13:08 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«На время проведения работ без теплоснабжения остаются потребители 77 многоквартирных жилых домов, четыре социально значимых объекта»,— говорится в сообщении.

Восстановить теплоснабжение на территории района ориентировочно планируется в четверг, к 20:00.

Георгий Портнов