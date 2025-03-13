ФК «Спартак» продал все билеты на матч с «Зенитом»

Московский футбольный клуб «Спартак» сообщил о том, что все билеты на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» реализованы. Встреча состоится 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена», вместимость которого составляет 45 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы благодарим болельщиков за интерес, который они проявили к этому важнейшему матчу. Надеемся, энергия трибун, которые будут заполнены впервые за несколько лет, поможет нашей команде добиться успеха!» — сообщается на сайте клуба.

Последний аншлаг на играх «Спартака» был зафиксирован в марте 2020 года в матче с ЦСКА. Таким образом, предстоящая встреча с «Зенитом» станет для «Спартака» первой при полных трибунах с момента введения паспорта болельщика (Fan ID).

После 20 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, лидирующему «Краснодару» он уступает лишь по дополнительным показателям. «Спартак» располагается на третьей строчке с 40 очками.

Таисия Орлова