Суд в Северной Осетии признал преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом сообщает республиканское управление СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Решение принято после рассмотрения заявления, поданного Следственным комитетом России с участием других правоохранительных органов и архивных учреждений.

«Оккупация сельских районов привела к значительным потерям среди мирных граждан и разрушениям. Фашисты разграбили колхозы и домовладения, отбирали скот, продукты и даже нижнее белье. Свидетели рассказывали о случаях, когда оккупанты съедали похищенные продукты на глазах у голодных детей, а также кормили ими собак»,— следует из материалов дела.

В оккупированных районах были разрушены культурные, образовательные и медицинские учреждения. Мирные жители подвергались пыткам и издевательствам: в 1943 году на территории колхоза «Коммунист» обнаружили тела семи убитых с признаками жестоких пыток. Дети часто умирали от переохлаждения, голода и болезней, а подростки использовались для принудительного труда.

Николай Аксенов