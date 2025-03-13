Уральца будут судить за мошенничество с поставками минералов на 9,6 млн рублей

Прокуратура Свердловской области завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с поставками минералов на сумму свыше 9,6 млн руб. и направила его в суд города Полевской, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

46-летнего свердловчанина обвиняют по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба): следствие установило, что для совершения преступления он убеждал своих знакомых зарегистрировать юридические лица, дать ему доступ к банковским счетам организаций и передать печати. Как их руководитель, с января 2019 года по апрель 2022 года он заключал договоры на поставку минерального сырья, включая галит, мрамор, яшму и змеевик, хотя не имел возможности их поставить из-за отсутствия собственных производства, складов и транспорта.

Для мошенничества обвиняемый использовал семь юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя. В результате его действий ущерб был причинен контрагентам.

Ранее под суд в Екатеринбурге отправили 40-летнего председателя правления потребительского кооператива, обвиняемый в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, в крупном размере) с деньгами 28 пайщиков на сумму свыше 416 тыс. руб. Деньги использовались на рекламу, аренду помещений и оплату услуг провайдеров без реальной инвестиционной деятельности.

Ирина Пичурина