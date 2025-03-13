Беспокойство из-за тарифов и экономики заставляет американцев тратить меньше

Тревожность американцев по поводу экономики, в том числе из-за импортных тарифов Дональда Трампа, которые могут привести к росту цен и даже рецессии, негативно влияет на потребительские расходы. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на участников рынка. По их наблюдениям, расходы снижаются в самых разных категориях: от бюджетных товаров до предметов роскоши.

Генеральный директор крупнейшей американской сети супермаркетов Walmart Дуг Макмиллон отметил, что клиенты с низкими доходами все чаще демонстрируют стрессовое поведение, например, к концу месяца покупают меньшие упаковки товаров из-за нехватки денег. Другие ритейлеры, в том числе Target, Foot Locker и Lowe’s, сообщают о слабых показателях за февраль. Сеть кафе быстрого питания McDonald’s также сообщала о слабом начале года, отмечая довольно низкий спрос со стороны клиентов с низкими доходами.

Снижением затронуты разные сегменты: гендиректор сети универмагов Kohl’s Эшли Бьюкенен отмечал, что сложности с необязательными покупками есть как у клиентов с доходом менее $50 тыс., так и у покупателей с доходами от $50 тыс. до $100 тыс. в год. Снижаются и траты людей с высокими доходами. Так, по подсчетам банка Citi, расходы американцев в сегменте класса люкс в феврале упали на 9,3% в сравнении с прошлым годом, в январе они также снизились на 5,9%. Гендиректор розничной сети Macy’s Тони Спринг также заявлял, что «состоятельные потребители, которые делают покупки в Macy’s, тоже чувствуют неуверенность, сбиты с толку и обеспокоены происходящим».

Яна Рождественская