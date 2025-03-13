Замначальника колонии строгого режима приговорили к пяти годам лишения свободы

Чусовской городской суд признал виновным в пособничестве в растрате и взяточничестве бывшего заместителя начальника исправительной колонии №10 ГУФСИН по Пермскому краю Владислава Коваленко и приговорил его к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-службы СУ СКР и краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исправительная колония №10

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю Исправительная колония №10

Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Как было установлено следствием и судом, в 2022 году господин Коваленко оказал пособничество начальнику колонии при организации безучетного производства пиломатериалов, принадлежавших колонии, которые в последующем были реализованы в пользу третьих лиц. Ущерб колонии превысил 2 млн руб. Преступными действиями обвиняемого растрачено имущество учреждения на сумму более 2 млн руб. В том же году господин Коваленко получил в качестве взятки 120 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу одного из предпринимателей, давая указания осужденным по изготовлению изделий из сырья предпринимателя. В случаях, когда осужденные были не согласны с предъявленными требованиями, заместитель начальника колонии угрожал привлечением их к дисциплинарной ответственности.

Изучив материалы дела, суд приговорил господина Коваленко к лишению свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он также лишен права занимать руководящие должности сроком на три года, оштрафован на 1 млн руб. и лишен звания подполковника внутренней службы.

Исправительная колония №10 располагается в поселке Всесвятском Чусовского округа и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание 2,3 тыс. осужденных.