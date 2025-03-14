Якоря, скипетр и корона

295 лет назад — 14 марта 1730 года — был утвержден главный символ Петербурга. На гербе Российской империи на фоне красного геральдического щита скрестились морской и речной якоря, увенчанные короной с двуглавым орлом. Каково значение этих символов и какие неразгаданные шифры несет на себе герб имперской столицы?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия фасада Мариинского дворца после реставрации в 2006 году. На фото герб Санкт-Петербурга

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Церемония открытия фасада Мариинского дворца после реставрации в 2006 году. На фото герб Санкт-Петербурга

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Оказывается, в истории новой столицы, основанной Петром Великим, герб уже был. И был он совсем другой: на ротных знаменах Санкт-Петербургского полка красовался герб, совсем не похожий на нынешний. Он представлял собой пылающее сердце, обрамленное ветвями и помещенное под королевской мантией. Только в конце 1720-х годов геральдмейстер Франциск Санти составил для петербургских полков — драгунского, гренадерского — новый герб. На нем были изображены скипетр и два якоря. В чем причина такой замены? Считается, что дело в сходстве с личным гербом Александра Меншикова, который и так имел в столице и при дворе слишком большое влияние. Но стоило царедворцу попасть в опалу, как геральдический «плагиат» стал бросаться в глаза и связь военной эмблемы с экс-министром сочли настолько нежелательной, что решились на замену герба.

Прообраз — герб Ватикана?

В 1730 году утвержден герб, созданный по проекту по проекту Санти для знамен Санкт-Петербургского пехотного полка: в золотом щите, на красном поле два железных накрест положенных якоря и золотой скипетр с двуглавым орлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герб Ватикана — государственный символ Ватикана

Фото: wikipedia.org Герб Ватикана — государственный символ Ватикана

Фото: wikipedia.org

По одной из версий прообразом герба Санкт-Петербурга послужил герб Ватикана (как города святого Петра). Гербы и в самом деле похожи. Расположение золотого и серебряного ключей от Небесных врат на папском гербе и расположение морского и речного якорей на гербе Петербурга как будто ясно указывает на «родство».

С другой стороны, в годы разработки герба Санкт-Петербурга тиара и два ключа не были главным символом Ватикана, а были скорее обязательной деталью папских гербов. Комбинация ключей и тиары, конечно, тоже использовалась, но главным символом папского престола был личный герб очередного папы.

Так или иначе, в конце 20-х годов XVIII века был составлен и впоследствии утвержден новый герб Санкт-Петербурга — «скипетр и два скрещенных якоря». Скипетр указывал на столичный статус города. Якоря — знак моря и порта как важной характеристики. Скрещенные ключи-якоря символизировали христианский символ спасения. Красный цвет геральдического щита — символ крови, пролитой в сражениях со шведами в Северной войне. Красный цвет на гербах также означает мужество, отвагу и честь. Двуглавый орел на гербе — наследие Византии, символ императорской власти. Принято считать, что две головы орла означают Европу и Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геральдмейстер из Пьемонта Франциск Санти

Фото: wikipedia.org Геральдмейстер из Пьемонта Франциск Санти

Фото: wikipedia.org

Отец русской геральдики — сибирский арестант

Автором герба Санкт-Петербурга считается геральдмейстер из Пьемонта Франциск Санти. Этот «отец русской геральдики», выписанный как тогда было заведено, из Европы, стал автором 97 гербов городов и областей, входивших в начале XVIII века в состав Российской империи. Хотя иногда фигурирует и другая цифра: 137 «провинциальных и городовых гербов». Интересно, что Франциск Санти часто жаловался, что не может получить необходимые для составления гербов сведения об отдаленных городах. Позже такая возможность представилась: Санти совершил вынужденную поездку в Сибирь, куда был сослан. Увы, сочинять гербы он после этого перестал. Для России, где о независимости городов речи не шло, городские гербы долгое время оставались западной экзотикой, не имеющей отношения к реальной жизни.

Что же до судьбы геральдиста Санти, то он был помилован императрицей Елизаветой Петровной спустя почти тридцать лет жизни на каторге и в ссылке. Незадолго до своей смерти в 1758 году Франциск Санти получил чин тайного советника.

В 1780 году герб с якорями был почти без изменений заново утвержден Екатериной Великой. Изменилась лишь форма щита. Историк и филолог Борис Успенский писал: «Якорь метонимически обозначает флот — помещенный на место ключей апостола Петра, он знаменует то, чем Петр (император, а не апостол) намерен отворить дверь своего „парадиза"».

В 1856 году царь Александр II утвердил новый герб. На этом символе города, составленном бароном Борисом Кене, гербовой щит венчали императорская корона и голубые ленты ордена святого Андрея Первозванного. За ними Кене изобразил два скрещенных скипетра, которые символизировали равнозначность Москвы и Петербурга.

В 1878 году герб был утвержден герб Санкт-Петербургской губернии. Якорь с четырьмя лопастями был заменен на трехлопастный. Кроме того, с изображения исчезли скрещенные скипетры, а корону окружили дубовые листья.

О чем говорила символика? О неизменном имперском величии прежде всего. Корона символизировала принадлежность к Российской империи, скипетр — знак столицы, якоря и лента ордена Андрея Первозванного — символ города, который является столицей российского флота.

Убрать лишнее — оставить главное

После Октябрьской революции 1917 года в СССР герб Санкт-Петербурга был позабыт. Он практически не использовался, но и не был отменен. Изображение герба сохранялось на фасадах исторических зданий, например, на фасадах храма Воскресения Христова (Спаса на крови) и бывшего «Дома городских учреждений» на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы (со стороны Садовой улицы). В советское время скипетр был заменен остроконечным шпилем Адмиралтейства с его знаменитым корабликом. На месте двуглавого орла зажглась золотая звезда в точке пересечения шпиля и якорей.

Исторический герб Санкт-Петербурга восстановлен 6 сентября 1991 года. Он был официально повторно принят 2 декабря 1991 года.

С тех пор герб в обязательном порядке размещается на печати Санкт-Петербурга, на фасадах зданий, в которых расположены органы городской власти, на вывесках с наименованиями исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на фасадах зданий, в которых расположены официальные представительства, органы власти и их представители. Кроме того, герб должен присутствовать на их печатях, штампах и бланках, на удостоверениях депутатов Законодательного собрания, губернатора города, лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом городских учреждений, где сохранилось изображение герба во времена СССР

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дом городских учреждений, где сохранилось изображение герба во времена СССР

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Герб, который мы знаем сегодня,— редакция 2003 года, практически неотличимая от дореволюционных версий. Среди достоинств петербургского герба — простота, которая граничит с гениальностью. Герб Северной столицы лаконичен, его смыслы понятны, он легко воспроизводим в самых разных формах. Этот пример — другим дизайнерам наука. Надо убирать лишнее и оставлять только самое главное.

Анна Кашурина