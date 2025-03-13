Александр Суханов назначен иркутским вице-премьером

Управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов получил повышение. Он назначен на пост вице-премьера.

О кадровом решении губернатора Игоря Кобзева сообщил официальный портал Приангарья. «В качестве зампреда он будет курировать министерство жилищной политики Иркутской области и службу по тарифам, минтранс»,— указывается в пресс-релизе.

У председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева в настоящее время один первый заместитель Руслан Ситников и пять замов (Георгий Кузьмин, Валентина Вобликова, Владимир Читоркин, Александр Галкин и Александр Суханов).

Валерий Лавский