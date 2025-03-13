С начала года на СКЖД почти в 6 раз выросли перевозки автомобилей и запчастей

В январе-феврале 2025 года по Северо-Кавказской железной дороге перевезено более 2 тыс. контейнеров ДРЭ (TEU) с машинами и комплектующими к ним, - сообщает пресс-служба СКЖД. Уточняется, что это в 5,8 раз больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Представители СКЖД добавили, что в указанный период всего по железной дороге было перевезено 28,8 тыс. груженых и порожних контейнеров, что на 6,1% меньше, чем в январе-феврале 2024 года. Так, на 1,4% меньше стали доставлять химикатов и соды, на 28% – стройматериалов, на 37,4% – метизов и на 41,4% – цветных металлов.

В компании напомнили, что ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Валентина Любашенко