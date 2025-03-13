За два месяца в Самарской области на Куйбышевской магистрали перевезли 1,4 млн пассажиров

По итогам января и февраля пассажирские перевозки на Куйбышевской магистрали в Самарской области увеличилось на 1,1% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. С начала года в регионе перевезли 1,4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пригородном сообщении было перевезено более 1,2 млн человек. В дальнем следовании — 244,2 тыс. пассажиров.

В феврале услугами железной дороги воспользовались 697,3 тыс. пассажиров. Из них 593,6 тыс. — в пригородном сообщении и 103,7 тыс. пассажиров — в дальнем следовании.

Руфия Кутляева