Выручка «Машиностроительного комплекса ЧМЗ» снизилась на 50% в 2024 году

Выручка ООО «Машиностроительный комплекс ЧМЗ» в 2024 году упала на 50,4% по сравнению с 2023-м годом, до 3,3 млрд руб., следует из отчета о финансовых результатах предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль при этом изменилась незначительно — снизилась на 0,3% год к году и составила 867 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: laminarts.ru Фото: laminarts.ru

Как указано на сайте предприятия, «МК ЧМЗ» специализируется на изготовлении оборудования для атомного, металлургического, нефтегазового, нефтехимического и других отраслей. Среди прочего, поставляет оборудование для космической отрасли и Минобороны РФ.

Ремонтно-механический цех был создан в 50-х годах в составе Патронного завода №544, в будущем переименованном в Чепецкий механический завод. Как самостоятельно юридическое лицо его зарегистрировали в 2008 году. Предприятие находится в Глазове.

На «СПАРК-Интерфакс» указано, что руководителем предприятия является Тамара Ремешевская. Предприятие насчитывает 419 сотрудников. В феврале 2023 года компания была внесена в санкционные списки Украины.