«Телефонные» мошенники выманили у жителей Горного Алтая 226 млн рублей

Жители Республики Алтай потеряли от действий телефонных и интернет-мошенников в 2024 году 226 млн руб. Данные привел глава региона Андрей Турчак на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

«В 2024 году зафиксировано более 1,1 тыс. преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий»,— говорится в сообщении правительства Горного Алтая по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», потери от деятельности кибермошенников в Республике Хакасия в прошлом году оцениваются примерно в 500 млн руб. Там количество преступлений в этой сфере выросло на 24,3% и достигло 3,4 тыс.

Валерий Лавский