Кибермошенники выманили у жителей Хакасии почти 500 млн рублей за год

Ущерб от действий кибермошенников в Хакасии в 2024 году составил примерно 0,5 млрд руб. Данные привел заместитель министра финансов республики Виктор Свинаренко, сообщила пресс-служба правительства региона. Для сравнения, эта цифра равна примерно четверти бюджета Усть-Абаканского района Хакасии на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Количество преступлений в этой сфере выросло на 24,3% до 3416 случаев. В этом году переломить ситуацию пока не удалось. За январь-февраль жители Хакасии потеряли от действий кибермошенников еще 65 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», по данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в крупных сибирских городах не менее 15% экономически активных жителей стали жертвами телефонных мошенников.

Валерий Лавский