В Челябинской области число внесудебных банкротств выросло в 2,3 раза

В 2024 году в Челябинской области возбудили 1,8 тыс. процедур внесудебных банкротств граждан. Это в 2,3 раза больше, чем за 2023-й, следует из данных Федресурса.

Открыли конкурсное производство в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в регионе в прошлом году 107 раз. Показатель по сравнению с 2023-м сократился на 23%. Количество судебных решений о реализации имущества физических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 16,3%, до 11,4 тыс.

Виталина Ярховска