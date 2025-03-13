В Уфе автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода на перекрестке бульвара Баландина и улицы Ферина, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Уфы. Машина поворачивала с бульвара налево в тот момент, когда пешеход пересекал дорогу по регулируемому переходу.

Как передает телеканал UTV со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии, пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу №13, где скончалась в течении часа.

По данным ГАИ, автобус выполнял рейс по маршруту 167П (ДОК — «Мега»). Два находившихся в салоне пассажира не пострадали.

Идэль Гумеров