ВС РФ подтвердил взыскание 359 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока

Верховный суд России подтвердил акты трех нижестоящих судов по иску Генпрокуратуры о взыскании более 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе с бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королем». Кассационные жалобы были поданы 17 ответчиками.

В своем определении Верховный суд согласился с нижестоящими инстанциями, что ответчики находились «под контролем иностранных инвесторов» и «действовали с совместным умыслом». На этом основании, как сообщает «РИА Новости», жалобы не стали передавать в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Иск Генпрокуратуры был подан в январе 2024 года. Надзорное ведомство просило признать недействительными договоры на квоты по вылову крабов в 2018 году и взыскать имущество в виде долей в компаниях, а также земельный участок и здание в Невельске, которое принадлежало фонду Олега Кана.

В иске говорилось, что рыбопромышленники вылавливали краба и другие биоресурсы по квотам, а после продавали улов в другие страны, выводя прибыль на счета в иностранных банках. Иск был удовлетворен Арбитражным судом Приморского края, Пятым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Дальневосточного округа.