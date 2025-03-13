Российские олимпийские федерации получили 22 млрд руб. от букмекеров в 2024 году

Заместитель министра спорта РФ Александр Никитин заявил, что в 2024 году финансирование российских федераций по олимпийским видам спорта за счет отчислений от букмекерских компаний достигло 22 млрд руб. Эти данные были озвучены на заседании Совета федерации по социальной политике.

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Господин Никитин отметил, что на поддержку неолимпийских видов спорта было направлено 3,1 млрд руб., профессиональным федерациям и лигам выделили 2,3 млрд руб., Федерации по паралимпийским видам спорта — 0,9 млрд руб.

«Российский футбольный союз за 2024 год получил отчисления 5,4 млрд руб., Федерация настольного тенниса России — 2,5 млрд руб., Федерация тенниса России — 1,7 млрд руб., Федерация хоккея России — 1,5 млрд руб.»,— приводит слова господина Никитина ТАСС.

В дальнейшем доходы от ставок на российские спортивные соревнования будут направлены непосредственно спортивным федерациям и лигам, а средства от ставок на международные события пойдут в Российский спортивный фонд.

Таисия Орлова