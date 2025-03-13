Из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией

По состоянию на утро 13 марта из Суджи в Курской области эвакуировано 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией украинских военных, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Накануне, 12 марта, оттуда вывезли 68 человек.

«Часть людей забирают родственники, всех, кому это необходимо, мы размещаем в пунктах временного размещения»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

МЧС также опубликовало кадры продолжающейся эвакуации. На них сотрудники ведомства помогают людям загрузить вещи в автобус.

12 марта в сети появились кадры перемещения российских военнослужащих по центральной площади Суджи. Официально об освобождении Суджи не сообщалось, однако Минобороны подтверждало стремительное продвижение российских частей. Позднее власти Курской области сообщили об эвакуации 68 мирных жителей. По словам Александра Хинштейна, 52 человека были размещены в пунктах временного размещения, 16 человек забрали родственники. Никому из эвакуированных не понадобилась экстренная госпитализация.

В тот же день помощник главы МЧС Юрий Мезинов сообщал, что в Судже и близлежащих селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести. В конце февраля Александр Хинштейн сообщал, что в реестр пропавших без вести жителей региона были внесены 1,9 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Суджа возвращается в Россию».