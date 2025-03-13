Экс-владельцы «Арианта» не смогли оспорить взыскание 46,6 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с экс-владельца группы «Ариант» Александра Аристова, его супруги Людмилы, дочери Елены Кретовой и зятя Александра Кретова долгов в размере 46,6 млрд руб. по делу о национализации холдинга. Бывшие учредители пытались оспорить требования приставов. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Сумма долга сложилась из стоимости имущества компании, которое было обращено в доход государства. Помимо отмены взыскания, экс-владельцы просили прекратить арест счетов и разрешить регистрационные действия. Ответчиками выступали Межрегиональное управление судебных приставов и пристав Любовь Горбунова, которая занимается истребованием долгов с бывших учредителей «Арианта».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте 2024 года, вскоре после изъятия в пользу государства трех заводов группы ЧЭМК, генеральная прокуратура подала иск о взыскании 25,8 млрд руб. с бывших владельцев (Юрия и Людмилы Антиповых и их сына Михаила), требуя признать недействительным соглашение об урегулировании долга между предшественником «Эталона» — Урало-Сибирской металлургической компанией (УСМК) — и Юрием Антиповым, владевшим сначала УСМК, а затем «Эталоном». Но вскоре надзорное ведомство увеличило сумму требований до 105 млрд руб., а в число ответчиков включило Александра и Людмилу Аристовых, их дочь Елену Кретову и зятя Александра Кретова, а также ООО «Группа компаний “Ариант”», поскольку господа Антипов и Аристов изначально строили совместный бизнес. 5 апреля арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.